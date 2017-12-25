Beytullahim'deki Noel ayininde 'Kudüs' mesajı

Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı.

MAHMUD ABBAS DA KATILDI

Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa'nın yönettiği ayinde "Kudüs, Filistin devletinin başkentidir" temasına vurgu yapılırken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da katıldı.

Barış kenti Kudüs'ten birilerinin dışlanması ile barışın gelmeyeceğini belirten Başpiskopos, Kudüs'ün, hakimi değil hadimi olunacak kutsal bir şehir olduğunu söyledi.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke çekimser kalmış, 21 ülke ise oylamaya katılmamıştı.