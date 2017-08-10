Beyşehir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.10 Ağustos 2017 Perşembe 08:08
Hasan Kayar (68) idaresindeki 42 H 7193 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya karayolunun 8'inci kilometresinde Mehmet Çiftçi (52) yönetimindeki 42 B 1574 plakalı saman yüklü traktörle çarpıştı. Kazanın etkisiyle devrilen traktör, karşı yönden gelen Musa Özdemir yönetimindeki 71 EY 706 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 42 H 7193 plakalı otomobilde bulunan Fahriye Kayar olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü koltuğundaki eşi Kayar'ın yanı sıra traktör sürücüsü Çiftçi ve aynı araçtaki Zarife ve Mevlüt Çiftçi yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.