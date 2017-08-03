Beyşehir bahçe evleri suya kavuştu

Beyşehir’in av tüfeği üretiminde söz sahibi mahallesi olan Üzümlü’nün değişik mevkilerinde bulunan ruhsatı bulunan bahçe evi sahiplerinin içme suyu özlemi yürütülen çalışmalarla son buldu. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından içme suyu ve altyapı çalışmalarının Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altına girdiğini hatırlattı. Bu kapsamda, KOSKİ Genel Müdürlüğü 7. Şube Müdürlüğünün Beyşehir ilçesi merkezi ile bağlı dış mahallelerine hizmet vermeye başladığını belirten Özaltun, “Sadece Beyşehir merkez değil, en ücra köşedeki mahalleler de dahil 67 mahalleye birden hizmet götüren KOSKİ 7. Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekipler, son üç yıl içerisinde bu anlamda pek çok başarılı işe imza attı. Ekipler, birçok bölgede açtığı yeni sondaj kuyularıyla yerleşim birimlerini içme suyuna kavuşturdu, yeni ve ilave şebeke hatları döşeme çalışmaları yürüttü. Bu çerçevede, bu ekiplerimiz Üzümlü Mahallesinde tarımsal faaliyetlerle uğraşan hemşehrilerimizin içme suyu sıkıntısını da çözüme kavuşturdu. Ruhsatı olan bahçe evlerine bu dönemde yürütülen su şebeke hattı döşeme çalışmalarının tamamlanmasıyla içme suyu verilmeye başlandı. Yaklaşık 17 bin 215 metre uzunluğunda gerçekleştirilen su şebeke hattı, bu konuda yaşanan soruna çözüm olmaya yetti. Bu anlamda yürütülen bu önemli çalışmadan dolayı başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek Bey olmak üzere, onun nezdinde KOSKİ Genel Müdürümüz Ercan Uslu Bey ve 7. Şube Müdürümüz Ali Özdemir Beye ilçemize verdiği katkı ve destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.