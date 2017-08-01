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Beyoğlu’nda sokak ortasında silahlar çekildi

Beyoğlu’nda 2 şahsın otobüste başlayan tartışmasının dışarıda büyümesi sonucu kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi yaralanırken, dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

01 Ağustos 2017 Salı 21:59
Beyoğlu’nda sokak ortasında silahlar çekildi

Olay, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi Kabristan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, M.T. (24) isimli şahıs otobüste bir şahısla tartıştı. Bir süre sonra sokak üzerinden otobüsten inen 2 şahsın tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü.

Silahların konuştuğu kavgada kimliği belirsiz bir şahıs belinden çıkarttığını tabancayı ateşleyerek M.T.’yi ayağından ve bileğinden vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zanlı ise olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı M.T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Polis, olayla ilgili inceleme yürütürken, eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 21:59
  1. Beyoğlu
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