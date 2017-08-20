Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beyoğlu’nda nostaljik tramvayın yenilenen raylarına özel köprü asfaltı

Beyoğlu’nda altyapı çalışmaları nedeniyle bir süredir sefer yapamayan nostaljik tramvayın hattını yenileme çalışmaları kapsamında, raylara Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde kullanılan ‘mastik (taş) asfalt’ döküldü. Bu yöntemle tramvay hattındaki çatlamaların ve sızdırmaların engellenmesi hedefleniyor.

20 Ağustos 2017 Pazar 16:01
Beyoğlu’nda nostaljik tramvayın yenilenen raylarına özel köprü asfaltı

İstanbul’un sembol noktalarından İstiklal Caddesi’nin ve nostaljik tramvay yolunun yenileme ve alt yapı çalışmaları hızla sürüyor. Yenileme çalışmaları kapsamında tramvay hattına yerleştirilen rayların, asfalt ile desteklenerek sabitlendiği görüldü. Rayların çevresine dökülen asflatın ‘taş asfalt’ olarak da bilinen ‘mastik asfalt’ olduğu öğrenilirken, söz konusu asfaltın özellikle Türkiye’de son zamanlarda kullanılmaya başlandığı belirtildi. Döküldüğü alanda bütün halini alan ‘mastik asfalt’ sayesinde, İstiklal Caddesi’nde sefer yapan tramvayın yaydığı titreşim ile caddenin taş döşemelerinin sık sık bozulmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Öte yandan, Türkiye’de kullanımı yeni olan asfalt türünün Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yapımında ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün onarımında kullanıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 16:01
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. İstiklal Caddesi
  4. Beyoğlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji İstanbulluları uyardı!
    1. Meteoroloji İstanbulluları uyardı!
    2. İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den..
    3. Gaziantep’teki terör saldırılarının..
    4. Tecrübeli oyuncu tekrar Bilecikspor’da
    5. Başkan Yazgı, vatandaşları ziyaret etti
    6. Eko Şov Bademli yolcusu
    7. Genelkurmay harekete geçti
    8. ABD'de şok eden gelişme! 'Trump'ın..
    9. Erdoğan'dan müjde: Yakın zamanda..
    10. İki aile roketatarla birbirine girdi
    11. Fuarda Gaziemir farkı
    12. Kurbanlık satışları başladı
    13. Barselona’da terör kurbanları için..
    14. Iğdır Emniyet Müdürlüğüne Melih Ekici..
    15. Çermik kaplıcasına 100 milyon TL..
    16. 12 bini aşkın Suriyeli Kurban Bayramı..
    17. Kadınlardan tarhana yapımı eğitimi
    18. Gömeçli üreticiye uluslararası sirke..
    19. "Türkiye’de oynanan futbolun seviyesi..
    20. Kemalpaşa’da ‘Umut Vaad Eden Deha’..
    Yerli otoda mutlu son! 3 dev ortak oluyor
    Yerli otoda mutlu son! 3 dev ortak oluyor
    Protokol kavgasının ardından yeni görevi belli oldu!
    Protokol kavgasının ardından yeni görevi belli oldu!
    Erdoğan görür görmez otobüsten indi
    Erdoğan görür görmez otobüsten indi
    Sürücülerin kafası karışmıştı! Emniyetten hız koridoru açıklaması
    Sürücülerin kafası karışmıştı! Emniyetten hız koridoru açıklaması