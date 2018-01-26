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Beyoğlu'nda genç kız silahla oynarken kendini vurdu

Beyoğlu'nda genç kız babasının tabancasıyla oynarken silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kız hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

26 Ocak 2018 Cuma 10:41
Beyoğlu'nda genç kız silahla oynarken kendini vurdu

Olay, Yenişehir Mahallesi Yaman Ali Sokak'ta 5 katlı bir binanın en üst katında saat 09.00 sıralarında yaşandı. 20 yaşındaki Berfin A. iddialara göre, babasının silahıyla oynadığı sırada tabanca ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun genç kızın bacağına isabet etti. Durumu gören babası hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Genç kız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Berfin A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin olay ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 10:41
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