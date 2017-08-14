Beyoğlu’nda film gibi soygun!

O anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi’nde saat 20:00 sıralarında bir süpermarkette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elleri silahlı, yüzleri maskeli üç şahıs daha önce defalarca soyulan bir süpermarketi yeniden hedef aldı. Süpermarkete doğru koşan şüphelileri gören vatandaşlar ilk önce ne olduğunu anlamakta güçlük çekti. Daha sonra şüphelilerden biri elinde bulunan uzun namlulu silahı panikleyen vatandaşlara doğrulttu. Şüphelilerin markete girmesiyle süpermarket içindeki müşteriler panikleyerek kendini dışarı attı. Sesleri duyan mahalle sakinleri kısa süre içerisinde sokağa döküldü. Elinde demir çubukla gelen bir vatandaş marketten çıkan şüphelileri engellemeye çalıştı. Vatandaşlar demir çubuk ve taşlarla şüphelileri durdurmaya çalıştığı esnada şüphelilerden biri havaya üç el ateş etti. Hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüphelilerden biri süpermarketten çaldıkları parayı elinden düşürdü. Vatandaşların tüm uğraşlarına rağmen kaçmayı başaran şüpheliler kaçarken ellerindeki uzun namlulu silahı yere attı. Silahı polis ekiplerine teslim edene vatandaşlar soyguncuların düşürdükleri paraları toplamaya koyuldu. O anlara dair cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Silahlı soyguncuları demir çubukla durdurmaya çalıştı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheliler ellerinde silahlarla beraber koşmaya başlıyor. Şüphelileri gören vatandaşların bağırışmaları üzerine elinde uzun namlulu silah olan bir şüpheli elindeki silahı vatandaşlara doğrultuyor. Şüphelilerin süpermarkete girmesiyle birlikte içerideki vatandaşlar paniğe kapılıyor ve kaçışmaya başlıyor. Mahalle sakinlerinden biri ise dışarı da elinde demir çubukla bekliyor. Soygunu gerçekleştirdikten sonra marketten çıkan soyguncuları vatandaşlar taş ve demir çubukla kovalamaya başlıyor.



Soyguncuların düşürdüğü paraları vatandaşlar topladı

Görüntünün devamında şüphelilerin kaçarken paraları yere düşürmesi kameralara yansıyor. Süpermarket çalışanları ve mahaller bir süre soyguncuları kovalaması havaya açılan ateşle son buluyor. Daha sonra vatandaşlar ve süpermarket çalışanları yere düşen paraları toplamaya başlıyor.

“Birkaç tane vurmaya çalıştık”

Şüphelilerin kaçarken uzun namlulu tüfeği yere attığını ifade eden mahalle sakini Hasan Önder, “ Burada oturduk. Komşularla çay içiyorduk. Merdivenli yoldan çıkageldiler. Çocuklar şaka filan yapıyor zannettik. 3 tane maskeli önümüzden geçtiler. Halkın bağırmasıyla paniklediler. Tekrar önümüzden kaçtılar. Birkaç tane vurmaya çalıştık. 3 sefer silah sıktılar. Biz burada sıkıştırırken kendilerini kurtarmak için patlattılar. Geldikleri yerden aşağı gittiler. Pompalı tüfeği de bıraktı. Komşular polislere teslim etmiş” dedi.

Olay ilgili polis çalışma başlatırken soruşturma sürüyor