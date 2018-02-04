THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beyoğlu'nda eşi ile tartışınca kendisini bıçakladı

Beyoğlu'nda telefonda eşi ile kavga eden kişi kendisini bıçakladı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

04 Şubat 2018 Pazar 10:00
Beyoğlu'nda eşi ile tartışınca kendisini bıçakladı

Olay, Kaptan Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi No: 82'de saat 08.15 sıralarında meydana geldi. İsminin Nemettin olduğu öğrenilen kişi iddialara göre cadde üzerinde evinin önünde telefonda eşi ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra evine çıkan Nemettin kendisini bıçak ile karın bölgesinden bıçakladı. Acı içerisinde haykıran yaralının seslerini duyan komşuları hemen üst kata çıktı. Yaralının  yerde kanlar içinde yattığını gören komşuları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. 

'BEN KENDİMİ BIÇAKLADIM' DEMİŞ

Mehmet İsrafiloğlu "Ben bağırtıya çıktım. Adam telefonda karısı ile tartışmış. 'Kendimi öldüreceğim' demiş. Polisler geldi. Ambulans geldi. aldılar götürdü. Polislere 'ben kendimi bıçakladım' demiş" diye konuştu.

Polis bıçaklanma olayı ile ilgili soruşturma başlattı.  

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 10:00
  1. istanbul
  2. beyoğlu
  3. bıçaklama
  4. yaralı
  5. polis
  6. kavga

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şişli'de hamile eşini dövdü, hastaneden böyle kaçtı
    1. Şişli'de hamile eşini dövdü,..
    2. Villa havuzunda telef olmuş hayvanlar..
    3. 'Menbiç'e de gireceğiz, Fırat'ın..
    4. Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı..
    5. Terörist İsrail Ordusu'ndan tehlikeli..
    6. Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu için..
    7. Yarıyıl tatili yarın sona eriyor
    8. Eskişehir'de FETÖ operasyonu
    9. Hakkari şehidi, memleketi Niğde'ye..
    10. Türkiye Pakistan'daki terör..
    11. Teslim olan teröristin fotoğrafında..
    12. Terörist aşığı Alman vekillere tokat..
    13. İstanbul'da yük gemisi karaya oturdu
    14. Mersin'de sahte deterjan operasyonu: 3..
    15. Suriye’deki savaşın kaybedeni..
    16. Menajeri duyurdu! 'Nagatomo İnter'e..
    17. AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu,..
    18. Üretici ülkelere seramik ihracatı
    19. CHP'de yine aynı şeyler olacak
    20. Tankımızın saldırıya uğradığı bölge..
    CHP Genel Başkanını seçti
    CHP Genel Başkanını seçti
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda bir tank saldırıda isabet aldı
    TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda bir tank saldırıda isabet aldı