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Beyoğlu’nda bonzai krizine giren genç kendini yerden yere vurdu

Beyoğlu’nda “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisiyle krize giren erkek bir şahıs, sokak ortasında bağırarak kendini yerden yere vurdu.

10 Ağustos 2017 Perşembe 11:09
Beyoğlu’nda bonzai krizine giren genç kendini yerden yere vurdu

İstanbul’da neredeyse her gün yaşanan bonzai krizlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez ise İstanbul’un göbeği olan Beyoğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisiyle krize giren erkek bir şahıs, sokak ortasında bağırarak kendini yerden yere vurdu. Çocukların gözleri önünde kriz geçiren şahıs, yine çevredeki vatandaşlar tarafından yüzüne su çarpılarak kendini getirilmeye çalışıldı. Şahsın içler acısı hali kameralara yansıdı.


 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 11:09
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