Beyoğlu’nda 4 bin öğrenci daha sinemayla buluştu

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Okulda Buluşalım Projesi kapsamında ilçede bulunan okulları tek tek ziyaret eden Başkan Demircan, öğrencilerin sinema taleplerine karşı vermiş olduğu sinema sözünü yerine getirdi. Son bir ay içerisinde 8 farklı okuldan 4 bin öğrenci Beyoğlu Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüslerle okullarından alınarak Taksim İstiklal Caddesi’nde bulunan sinema salonuna getirildi. Film gösterimleri öncesinde hamburger, patates kızartması ve ayrandan oluşan yiyecek menüsü ikram edilen öğrenciler, daha sonra hep birlikte film izleyerek keyifli dakikalar geçirdi.

“Sinema organizasyonu dört yıldır aralıksız olarak devam ediyor”

Öğrencilerin sosyal hayata uyum sağlamalarını ve sanata yakınlaşmalarını sağlamak amacıyla 4 yıldır aralıksız olarak devam eden sinema organizasyonları kapsamında; son bir ay içerisinde Cemal Artüz İmam Hatip Ortaokulu, İhsan Şerif İlkokulu, Piripaşa Ortaokulu, Haliç İlkokulu, Hüviyet Bekir İlkokulu, Piyalepaşa İlkokulu, Hoca İshak Efendi İmam Hatip Ortaokulu ve Ahmet Emin Yalman İlkokulu’nda eğitim gören 4 bin öğrenci sinemayla buluşturuldu.

"Öğrencilerimizin katılabilecekleri sosyal aktivitelere çok önem veriyoruz"

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin hayatı anlamlı kıldığını ve insan zihnini güzelleştirdiğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bizim için okullarımızın ihtiyaçlarının yanında öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak da çok önemli. Onun için öğrencilerimizin katılabilecekleri sosyal aktivitelere çok önem veriyoruz. Bu tür sinema organizasyonlarının yanı sıra; Kefken Kampı, Kültür Gezileri, Boğaz Turları ve tiyatro gösterimleri gibi birçok sportif ve eğitici aktivitelerimiz de var. Amacımız, öğrencilerimizin kendi doğup büyüdükleri semti, tarihi ve kültürel miraslarını yakından tanımasına katkıda bulunmak” dedi.