Beyoğlu’nda 3 araç alev alev yandı

Yangın, saat 17.30 sıralarında Beyoğlu, Keçeci Piri Mahallesi, Dutlu Sokak üzerinde çıktı. İddiaya göre, sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilin sürücüsü, lastik değiştirdiği sırada aracından dumanlar çıktığını gördü. Otomobilden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Otomobilde çıkan yangın park halinde bulunan diğer 2 otomobile de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Alevlerin sıçradığı minibüste bulunan vatandaşlar ise kendilerini dışarı atarak yangından son anda kurtuldu. Kendini dışarı atarak yanmaktan son anda kurtulan bir kadın ise yaşadığı şok nedeniyle zor anlar yaşadı. Şok geçiren kadını vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanmakta olan otomobilleri söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın mahalline güvenlik şeridi çekerek önlem alan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaralı ve can kaybının yaşanmadığı yangında 2 otomobil ve 1 minibüs kullanılamaz hale geldi. Park halindeki bir otomobilde çıkarak 2 araca sıçrayan yangında yaşananlar vatandaş kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araçların alev alev yandığı görülüyor. Çevrede yaşanan panik anı ise kameralarca kaydediliyor.