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Beynindeki tümör hiç ağrı çekmeden 'konuşarak' alındı

Samsun'da bir hastanın beynindeki tümör, uyanıkken hem de hiç acı çekmeden "konuşarak" çıkarıldı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:23
Beynindeki tümör hiç ağrı çekmeden 'konuşarak' alındı

Dünyada sayılı merkezde yapılabilen bir ameliyat, başarıyla gerçekleştirildi. İleri derecede konuşma güçlüğü yaşayan 63 yaşındaki hasta, 'uyanık beyin tümörü ameliyatı' ile operasyon sırasında uyanık tutulup konuşturuldu.

Uyanık halde kafatasından 7 cm'lik kemik parça kaldırıldıktan sonra mikrocerrahi teknikle yapılan ameliyat sonucunda beynindeki tümöü tamamen temizlenen hasta, normal bir şekilde konuşmaya başladı.

Ordu'da yaşayan 63 yaşındaki Fatma Bayram'ın, beynin konuşma merkezindeki yerleşik bir tümör nedeniyle ileri derecede konuşma bozukluğu vardı. Hastalığı ile ilgili olarak hastaneye başvuran Bayram, yapılan tetkiklerin ardından uyanık beyin ameliyatı yöntemiyle ameliyat edildi. Ameliyat sırasında uyanık tutularak konuşturuldu ve konuşma fonksiyonunu sağlayan beyin bölgeleri haritalandı. Bu bölgelere dokunulmadan tümör dokusu tam olarak çıkarıldı.

HİÇ AĞRI HİSSETMEDİ

Yapılan cerrahi müdahale sonrası konuşma bozukluğu tamamen düzelen Fatma Bayram, ameliyattan dört gün sonra taburcu edildi. Uyanık halde kafatasından 7 cm'lik kemik parça kaldırıldıktan sonra mikrocerrahi teknikle yapılan ameliyat sırasında ağrı kontrolünü 'total skalp bloğu(kafatasını kaplayan cildin tam olarak ağrısız hale getirilmesi)' isimli teknikle sağladığını belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çelik, hastasının ameliyat sırasında hiç ağrı hissetmediğini ve konuşma merkezinin haritalanması sırasında kendisi ile konuşarak mükemmel bir uyum gösterdiğini belirtti. Ameliyat sonucunda ileri derecede konuşma bozukluğu yaşayan hastanın normal bir şekilde tekrar konuşmaya başladığı görüldü.

NORMAL ŞEKİLDE KONUŞMAYA BAŞLADI

Hastasının ameliyat sonrası MR görüntülerinden de oldukça memnuniyet duyduğunu ifade eden Çelik, tümörün hiçbir fonksiyonel kayba yol açmaksızın bu önemli bölgeden tam olarak temizlenmesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti. Dünyada sınırlı sayıda merkezde uygulanabilen, "yüksek riskli" uyanık beyin tümörü ameliyatının, hastaya genel anestezi vermeden yapılan, konuşma merkezi başta olmak üzere fonksiyonel açıdan çok önemli beyin bölgelerinde yerleşik tümörlerin hastada kalıcı sekele yol açmadan çıkarılmasını sağlayan bir cerrahi teknik olarak bilindiğini ifade eden Doç. Dr. Çelik, çok kısıtlı sayıda merkezde gerçekleştirilebilen bu ameliyatın Samsun'da yapılmasının, Samsun ve Türkiye için memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.

 
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:23
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