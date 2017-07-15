Beylikova’da 15 Temmuz etkinliği
Beylikova’da 15 Temmuz etkinlikleri çok sayıda vatandaşın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:51
Eskişehir’in Beylikova ilçesinde 15 Temmuz kutlamaları sırasında 2 kilometrelik yürüyüş esnasında dev Türk bayrakları açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşe yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Yürüyüşten sonra kalabalık Cumhuriyet Meydanı’na gelerek resim sergisini gezdi. Ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Öte yandan etkinliklere, İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp de katıldı.