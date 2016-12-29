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Beylikdüzü’nde tekne alabora oldu

İstanbul Beylikdüzü açıklarında tekne battı. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise kaybold

Beylikdüzü’nde tekne alabora oldu
Eklenme: 29 Aralık 2016, 15:28
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İstanbul Beylikdüzü’nden denize açılan içinde 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu.  Teknedeki İlyas Bostancı hayatını kaybetti. Hüseyin Kahraman ise kayboldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kıyıda arama başlatıldı.

 
EtiketlerBeylikdüzüfırtına
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