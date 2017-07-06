Beylikdüzü STK'larından ortak Makarios bildirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı ve vatandaşlar tarafından tepki gösterilerek kırılan Başpiskopos Makarios'un heykeli yarın tekrar açılıyor. Rumların Türklere yaptığı katliamlarda aktif rol üstlenen ve 'Türkler Kıbrıs'a geldiğinde, kurtaracak tek bir Türk bile bulamayacak' sözleriyle toplumun hafızasında yer alan Makarios'un heykelinin tekrar açılmasına sivil toplum kuruluşları tepki ile karşıladı. Beylikdüzü'nde bulunan 9 STK Makarios'un heykelinin tekrar açılmasına tepki göstererek bir bildiri yayınladı.





İşte o bildiri;





BEYLİKDÜZÜ STK’LARINDAN ORTAK MAKARİOS BİLDİRİSİ

Bilindiği gibi Beylikdüzü Belediyesinin daha önceki yönetimlerince projelendirilip kamu hizmetinin devamlılığı esasınca şu anki yönetimce hizmete hazır hale getirilen, takdir ettiğimiz Yaşam Vadisinde, içerisinde eli kanlı azılı bir katil papaz, başpiskopos Makarios’un da siluetinin sembolize edildiği rölyeflerin yer aldığı bir anıtın açılışı 19 Mayıs 2017 tarihinde Beylikdüzü Belediyesince yapılmış, yerel ve ulusal çapta ciddi infiale neden olan Kıbrıs Katili MakariosRölyefi’ne büyük tepkiler gösterilmişti.

Başta demokrasinin yapıtaşları hükmünde olan belediyeler olmak üzere özellikle seçilmiş kamu idarelerinin halkın, milletin hassasiyetlerine ve algılamalarına dikkat eder düşüncesince bu konuda makul bir karar alınır beklentisi ile sürecin halkımızca sükûnetle izlendiği görülmüştür. Ancak 7 Temmuz 2017’de Türk Kasabı MakariosRölyefi’nin yeniden açılışının yapılacağı yönünde bir bilgi vicdanları tekrardan yaralamıştır.

Beylikdüzü’nde gönüllü kamu hizmeti veren, kamu hizmetlerinin ve yerel idarelerin partneri hüviyetinde olan demokrasinin vazgeçilmez unsurları bir grup sivil toplum örgütü olarak bu mekânın her ne sebep ve niyet ile olursa olsun Beylikdüzülü hemşehrilerimizin zihninde acı hatıraların canlanmasına sebep olan katil, çeteci papaz Makarios ile anılmasını, şöyle ya da böyle Makarios’un meşrulaşmasına yol açıcı bir tutumu asla tasvip etmiyor, bunun önemli imar hizmetini de perdelediğini düşünüyoruz.

Halkımız nezdinde, hafızasındaki acı hatıralarında etkisi ile çok farklı anlam ve algılamalara dönüşmüş bu rölyefte ısrar etmenin doğru olmadığını, bağımsızlık ruhuna gölge düşürdüğünü, milli hassasiyet ve kamu barışına zarar verdiğini ve vereceğini öngörüyor, siyaset üstü, sivil bir uyarı ve tavsiye olarak bu ısrardan vazgeçilmesini önemli bir irade olarak değerlendiriyoruz.

Kompozisyon içerisinde yer verildiği hususunu da sonuç, süreç ve kronoloji bakımından çok muteber ve ikna edici bulmamakla birlikte, her ne sebeple olursun Kanlı Noel’in emrini veren çete lideri Makarios’un sembolize edilmesini onaylamıyoruz.

Maşeri vicdan, Kıbrıs Davası’nın fiili ve resmi kadroları ve kayıtları ile beraber Rauf Denktaş’ın bizzat söylemleri dururken muhterem Denktaş Ailesi ve bir kısım Gazilerimiz üzerinden “Türkler geldiğinde adada kurtaracak tek bir Türk bile bulamayacaklar." ve “Türklerin Akdeniz sıcağında tereyağı gibi erimesini bekliyorum.” diyen küstah, azılı bir katil, başpiskopos Makarios’u meşrulaştırma ve masum göstermeye yönelik girişim olarak algılanabilecek tutumları da etik bulmuyoruz.

Hayatı boyunca gösterdiği tek çaba Kıbrıs’taki Türk varlığını ortadan kaldırmaktan ibaret kalan ve bu yüzden değil Türkiye’yi, hamisi İngiltere’yi bile çileden çıkartıp Seyşel Adaları’na kadar sürgün edilen azılı, küstah, katil papaz, EOKA’cı, çete lideriMakarios’u sembolize eden ve acı çağrışımlara sebep olan suretin rölyefini haksız ve yersiz buluyor, onaylamıyor, bu ısrardan ivedilikle vazgeçilmesini temsil ettiğimiz kitlelerimiz adına siyasetüstü, sivil bir uyarı ve tavsiye olarak talep ve temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.