Beykoz'da sıra dışı olaylar yaşanıyor!

İstanbul'da bugün ve yarın sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün hava tahminine göre, kentte bugün ve yarın gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. İstanbul'da sağanak yğmurun yanı sıra bazı bölgelerde dolu yağışı da beklenirken yağışın geçen sefer ki gibi büyük buz parçaları şeklinde ve etkili olması beklenmiyor.

Kentte bugün hava sıcaklığının en düşük 22, en yüksek 29 derece yarın ise en düşük 23, en yüksek 27 derece olması öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.