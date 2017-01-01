Beykoz’a imar izni

Beykoz’da 35 yıldır hukuk savaşına sahne olan Çiğdem Mahallesi başta olmak üzere, Paşabahçe, Soğuksu, Acarlar ve Çubuklu gecekondu mahallelerinin bir bölümü imara kavuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesince hazırlanan planlar, İstanbul 6 numaralı Kültür Varlıkların Koruma Bölge kurulu ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’nun nihai kararlarıyla birlikte, bu ay İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletildi. Beykoz’un Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi’nin koruma amaçlı imar planlarına ilişkin düzenlemeye tek ret oyu, İBB Bağımsız Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi’den geldi. Karar böylelikle oy çokluğuyla geçmiş oldu.

TAŞOCAĞI AÇILAMAYACAK

Bundan böyle Beykoz’da, ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonun onayı olmadan, alanda, doğal yapıyı bozucu nitelikte toprak alımı ve dökümü, kireç-taş tuğla ocağı açma ve benzeri çalışmalar yapılamayacak. Kamu tesisleri alanları ve donatı alanlarında uygulama çevre kat yükseklikleri göz önüne alınarak belediyesince onaylanacak ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından uygun görülecek mimari avan projeye göre yapılacak. Planın ayrıntıları şöyle:

- Bağımsız bölüm teşkil etmemek şartı ile ikinci bodrum kat iskan edilebilecek.

- Zemin altı otopark ve iskân harici kullanımlarda yapı kullanım alanı, net imarlı parselin yüzde 60’ını geçemeyecek.

- Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda, doğal çevreyle uyumlu tasarıma gidilecek.

- Binalarda estetik ve silüet açısından ilçe belediyesinin görüşü alındıktan sonra tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonuna sunulacak. Binaların birbirine iki çıkma ucu arası minimum 6 metre olacak. Hürriyet gazetesi: Fatma AKSU