Beykoz Riva'da 3,8 milyarlık proje

Galatasaray Spor Kulübü’nün İstanbul Beykoz Riva’daki arsasında hayata geçecek projede evler temmuz ya da ağustos ayında satışa çıkacak. Az katlı ve müstakil yapıların yer alacağı projede evlerin metrekare fiyatı 7 bin liradan başlayacak. Büyük metrekareli ve yüksek fiyatlı villalar yerine, orta üstü gelir grubunun da alabileceği konutlar hayata geçecek. Emlak Konut, Riva projesinin ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımlarla tasarlanan Eko-Köy projesi olması için de çalışma yaptı. Toplam 869 bin 522 metrekare konut alanına sahip olan arazide 206 bin 497 metrekarelik bir de özel orman alanı Galatasaray’ın Riva arsasında yeni gelişme bulunuyor.

Emlak Konut GYO tarafından gerçekleştirilen ihaleyi Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnşaat AŞ İş Ortaklığı kazanmıştı. Ancak ihaleyi kazanan ortaklar belirlenen sürede sözleşmeyi imzalamayınca ihale en yüksek ikinci teklifi veren Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ’ye verildi.

Geçtiğimiz yıl imzalanan protokole göre, ihalede ortaya çıkacak arsa bedelinin yüzde 80’i Galatasaray’ın, yüzde 20’si de Emlak Konut GYO’nun olacak.

Yılmaz İnşaat 3 milyar 808 milyon liralık proje yaparken şirket payı için Emlak Konut’a 952 milyon lira taahhüt etmişti. Bu durumda gelirin yüzde 80’ine denk gelen 761.6 milyon lira kulübün olacak. İhalede yeni tabloya göre de Emlak Konut payı 190 milyon 400 bin lira olacak.