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Beyin pili takılacak

Sağlık Bakanı Akdağ, sağlığına kavuşması için "beyin pili" takılması gereken parkinson hastası Yaşar Cantemur'a umut oldu.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:04
Beyin pili takılacak

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlığına kavuşması için "beyin pili" takılması gereken parkinson hastası Yaşar Cantemur'a umut oldu.

Akdağ'ın talimatıyla, pazartesi günü iş yerinden aldırılarak, devlet hastanesinde her türlü tetkiki ve muayenesi yaptırılacak Cantemur'a, ameliyat tüm müdahalelerin devlet güvencesi altında yaptırılacağı bilgisi verildi.

Parkinson tanısı konulduktan sonra engellilik oranı her geçen gün artan, el, kol, ayak kontrolünü sağlamakta zorlandığı için işinden olan Cantemur, "beyin pili" takılabilmesi için gereken yaklaşık 68 bin lirayı biriktirebilmek için günde yaklaşık 17 saat çalışıyordu.

AA'nın durumunu gündeme getirdiği Cantemur, dün gelen telefonla geleceği için umutlandı.

"Bu haber, benim yaşama sevincim oldu"

Evli, iki çocuk babası Cantemur, kendisine bilinmeyen bir numaradan telefon geldiğini belirterek, "Anadolu Ajansı'nın yaptığı haberin ardından bir televizyon kanalından da çekim yapmak için gelmişlerdi. O sırada telefonum çaldı. Açtığımda, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatıyla aradıklarını söylediler. Arayan Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Hasan Aydınlık'tı. Hastalığım hakkında bilgi aldı ve her zaman yanımda olacaklarını söyledi. Bakan Akdağ'ın talimatıyla, pazartesi günü beni aldıracaklarını ve hastaneye götürerek, tüm tetkiklerimin yaptırılacağını, tekrar muayene edileceğimi ve en kısa sürede gerekli olan tüm müdahalenin yapılacağını ilettiler. Bu haber, benim yaşama sevincim oldu." diye konuştu.

Cantemur, yarınlar için umutlu olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle Sayın Bakanım Akdağ'a minnetlerimi sunarım. İyileştikten sonra, sözüm sözdür, ömrüm boyunca bu topraklara vefa borcumu ödemek için çalışacağım. Allah, devletimizden, milletimizden razı olsun." şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:04
  1. Bakan Recep Akdağ
  2. Parkinson hastası Yaşar Cantemur
  3. Sağlık Bakanlığı
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