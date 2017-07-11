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Beyin ölümü gerçekleşen kadın 4 ay sonra ikiz doğurdu...

Brezilya'da yaşayan bir kadın hamile kaldıktan sonra felç geçirdi. Beyin ölümü gerçekleştirdikten sonra 4 ay boyunca yaşam destek ünitesine bağlı olarak hayatta tutulan kadın ikiz bebek doğurdu.

11 Temmuz 2017 Salı 18:12
Beyin ölümü gerçekleşen kadın 4 ay sonra ikiz doğurdu...

Brezilya’da,  21 yaşındaki Frankielen da Silva Zampoli Padilha Ekim ayında henüz 9 haftalık hamileyken felç geçirdi ve beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar bebeklerin öldüğünü düşünerek ultrason çektiklerinde bebeklerin hala hayata sımsıkı tutunduğunu görüp, genç kadının doğmamış bebeklerini kurtarmaya karar verdiler.

Beyin ölümü gerçekleşen genç kadın yaşam destek ünitesine bağlandı ve 123 gün boyunca yaşatıldı. Yapılan açıklamada en zor kısmın organların çalışmaya devam etmesini sağlamak olduğunu belirten doktorlar günbegün ikizlerin gelişimini takip etti.

Frankielen’nın odası resimleriyle süslendi, hastane personeli bebeklere anne sevgisini ve şefkatini hissettirebilmek için her gün onlarla konuşmaya geldi, onlara şarkı söyledi. 

İkizlerin babası 24 yaşındaki Muriel Padilha, bebeklerin doğumunu “mucize” olarak adlandırdı. İkizlerden Ana Vitoria 1.4 kg erkek kardeşi Asaph ise 1.3 kg olarak dünyaya geldi. Bebekler 3 ay kuvözde kaldıktan sonra sağlık durumları prematüre bebeklere kıyasla çok iyi durumda olan ikizler taburcu edildi.

Genç kadının annesi Angela Silva kızını kaybetmenin çok büyük bir acı olduğunu fakat kızıyla gurur duyduğunu belirtiyor.  

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 18:12
  1. Silva Zampoli
  2. Brezilya
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