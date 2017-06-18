Beyin ameliyatı olduktan sonra mani söylemeden duramıyor

2010'da köyünden ilçe merkezine gitmek için bindiği minibüsün kapısı açılınca yola düşen ve başından ağır yaralanan Uysal, kaldırıldığı hastanede beyin ameliyatı geçirdi. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan ancak sol omuzunda istem dışı tik oluşan Uysal’da bir de eşine az rastlanır bir durum meydana geldi.

Ameliyatın ardından her derdini uydurduğu manilerle anlatan Uysal, görenleri hayrete düşürüyor. Mahallenin neşesi olan ve kendisine yöneltilen sorulara bile manilerle cevap veren Uysal, “Ameliyat olduktan sonra kendimi durduramaz oldum. Yoksa ben böyle titrer miyim. Kaza yaptım duymadın mı? Bu söze uymadın mı?” dedi.

Uysal’ın komşuları da kendisinin kaza yaptıktan sonra bu hale geldiğini belirterek, “Ümmani hep böyle, bizim maskaramız” diye konuştu.



