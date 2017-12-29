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Beyazıt'ta yılbaşı protestosu: Yılbaşı kutlama Müslüman!

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, Beyazıt Meydanı'ndacuma namazı sonrası yılbaşıkutlamalarını protesto edildi.

29 Aralık 2017 Cuma 16:18
Beyazıt'ta yılbaşı protestosu: Yılbaşı kutlama Müslüman!

Yaklaşık 100 kişilik grup, "Her kim bir kavme benzemeye çalışırsa onlardandır" yazılı pankart açtı. Sık sık tekbir getiren grup, "Rızkı veren hüdadır, Nimet Abla'ya minnet eylemem", "Noel, Müslümanlara indirilen bir darbedir", "Ey Müslüman, yılbaşı gecesi uyu" yazılı dövizler taşıdı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından AGD İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Başkanı Mücahit Süzer'in grup adına okuduğu basın açıkmasında öztele şu ifadelere yer verildi:

"Rabbimizin bir imtihan yeri olarak nitelendirdiği dünya hayatında, insanlık olarak miladi bir seneyi daha tarihe gömmeye hazırlanıyoruz. Peki acaba bu imtihan dünyasında geçen seneyi nasıl geçirdik? Kimi kul hakkı yiyerek biriktirdiği mallara bir yenisini eklemek için çalıştı. Kimisi en basit bir ilacı bulamadığı için tamamen önlenebilir bir hastalıktan vefat etti. Kimi hakkın hakimiyeti için çalıştı, kimisi ise batılın sürdürülmesi için yolunda köle oldu.

Bize düşen kendimizi hesaba çekmektir. Vakit, ölmeden önce ölme vaktidir. Kılmadığımız namazlar, tutmadığımız oruçlar, gençliğimizi nerede harcadığımız bize sorulacaktır. Ekmeğini alın teriyle mi kazandın; yoksa Allah'ın haram kıldığı piyangodan mı? Medet kimdendir? Sadece anlık dile getirdiğimiz bu soruların cevabını vermeye hazır mıyız? Yoksa yakın zamanda o kadar verdiğimiz şehitten, saldırıdan, işittiğimiz zulümden, İslam coğrafyasının perişan hâlde oluşundan, siyonist piyonların umarsız açıklamasından hiç mi ibret almadık? Allah'ın Maide Suresi 90. ayeti kerimesinde 'Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları, ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçın ki kurtuluşa eresiniz." ayetini bile bile Nimet Abla kuyruğunda, gişede sıraya giremezsin.Rızkı verenin Allah olduğunu bile bile Nimet Abla kuyruğuna giremezsin."

Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 16:18
  1. beyazıt
  2. yılbaşı
  • OsmanOsman7 dk önce
    Çok da önemliydi , ben kutlamiyorum , ama böyle bir protesto saçma, kutlayan kutlasin arkadaş ! Protesto edecek okadar çok daha önemli konular varki ... Ne desem bilemiyorum , ne imiş , kimse yilbaşını kutlamasinmiş ...
  • Halil Halil 14 dk önce
    Ya kutluyan kutlar size ne...nicin zorbalik yapiyorsunuz...herkesin dini kendine...yurt disinda yasayan muslumanlari Boyle yaparak for durumda birakiyorsunuz emin olun
  • behnan tanerbehnan taner18 dk önce
    siz kutlamayın, kutlayana da karışmayın....
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