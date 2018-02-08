Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beyaz Saray'ı sarsan istifa

ABD Başkanı’nın danışmanlarından Rob Porter 2 eski eşinin kendisine "aile içi şiddet" uyguladığı suçlaması sonrası istifa ettiğini açıkladı.

08 Şubat 2018 Perşembe 00:02
Beyaz Saray'ı sarsan istifa

İstifasını yazılı bir açıklamayla duyuran Porter, eski eşlerinin kendisi hakkındaki iddialarını reddettiğini vurguladı.

Beyaz Saray tarafından da doğrulanan istifaya ilişkin açıklamasında Rob Porter, "kamuoyu önünde bu tartışmaları yapmamak ve kurumuna zarar vermemek adına" görevini bıraktığını belirtti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Trump'ın Özel Kalemi John  Kelly de Porter'dan övgüyle bahsederek, "Kendisiyle çalışmak benim için bir  onurdu." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray'daki resmi belge akışını yöneten Rob Porter'ın kısa bir  süre içinde Beyaz Saray'dan ayrılacağı ancak yerine kimin atanacağının henüz  belli olmadığı bildirildi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 00:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağbuğ’dan CHP’nin söylemlerine karşı sert çıkış!
    1. Bağbuğ’dan CHP’nin söylemlerine karşı..
    2. İkiyüzlü ABD teröre desteğini..
    3. Karamollaoğlu: Zeytinyağı operasyonuna…
    4. O ülkeden flaş karar… İsrail’e karşı..
    5. Beyaz Saray'ı sarsan istifa
    6. İBB’den yeni açıklama… İstanbulluları..
    7. İran’dan kritik Türkiye mesajı…..
    8. AK Partili isim trafik kazası geçirdi…..
    9. Doğan Medya, Sam Amca’sını kurtarmaya..
    10. Binbir surat yakalandı
    11. İran’da halk umudunu kaybediyor…..
    12. Son dakika... Kilis’ten acı haber…..
    13. Ekonomi Bakanı Zeybekci: Gümrük..
    14. PKK'ya katılan İngiliz terörden..
    15. Trabzonspor'da taraftara destek mesajı
    16. Başbakan Yıldırım Diyarbakır’da
    17. 14 terörist mağarası ve barınak imha..
    18. Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni..
    19. Bakan Ömer Çelik’ten Fransa Dışişleri..
    20. Elâzığ’da seyir halindeki otomobil yandı
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    İsrail, Suriye'yi füzeyle vurdu! Karşılık geldi
    İsrail, Suriye'yi füzeyle vurdu! Karşılık geldi
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    ABD açık açık tehdit etti: Şimdiye kadarki en sert ve agresif...
    ABD açık açık tehdit etti: Şimdiye kadarki en sert ve agresif...