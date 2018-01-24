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Beyaz Saray'dan yeni 'Afrin' açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Türkiye'ye Suriye’de gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:12
Beyaz Saray'dan yeni 'Afrin' açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Türkiye'ye Suriye’de gerilimi düşürme çağrısında bulunarak, ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bu konuda bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir telefon görüşmesi yapacağını ve Suriye'deki son durumun bu görüşmede ele alınacağını bildirdi.

Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı ve Suriye'deki son durum hakkında değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin, Afrin'de PYD/PKK unsurlarına karşı başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin bir soruya cevap veren Sanders, "Dün de bu konu konuşulmuştu. Onlardan (Suriye'de) gerilimi düşürmesini istiyoruz." diye konuştu.

Suriye konusunun bugün yapılması beklenen Trump-Erdoğan görüşmesinde de ele alınacağını açıklayan Sanders, görüşme öncesinde detaylara girmek istemediğini belirtti.

"SURİYE İÇİN DİPLOMATİK ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ''

Dünkü basın brifinginde Sözcü Sanders, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Sanders ayrıca, "Suriye'nin kuzeybatısında tüm tarafları DEAŞ'ın mağlup edilmesi amacına odaklanmaya, Suriye'deki çatışmaları azaltmaya ve masum sivilleri korumaya çağırıyoruz. Esed'in vahşi rejiminin Afrin'e dönemeyeceğinden emin olmak istiyoruz. Suriye'deki iç savaşın sona ermesi için diplomatik olarak çalışmaya devam edeceğiz."değerlendirmesinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 10:12
  1. sanders
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