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Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüştü.

11 Şubat 2018 Pazar 21:10
Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüştü. Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, terörle mücadeleyi genişletecek yöntem arayışlarının ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığa vurgu yapıldı. İki ülkenin önceliklerinin ve kaygılarının tartışıldığı belirtildi.

Müttefik olarak Türk-Amerikan ilişkileri, ortak stratejik güçlükler ve bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Beyaz Saray'ın açıklamasında, Kalın ve McMaster'ın, iki ülke ilişkilerini etkileyen konuları ayrıntısıyla ele aldığı belirtildi. Ayrıca "Her türlü terörizme karşı ortak mücadeleyi genişletmenin yolları arandı" denildi.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 21:10
  1. İbrahim Kalın
  2. Beyaz Saray

YORUM YAZ

  • abdoabdo40 dk önce
    ne ortak görüşmesi teröristleri babaları sizsiniz p..çler. dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england , fransa , ıtaly ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir.
  • halil45halil4542 dk önce
    komik haber, amerika zaten terörislerle kol kola resimleri var ne ortagi ariyor, problem amerikada
  • İkraİkra1 sa önce
    Teror bahane ki kaynagi zaten sizsiniz..petrol sahane...
  • Murat Murat 1 sa önce
    Şaka. Gibi. Açıklama. Dalga.Geçiyor.Resmem.Amerika.
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