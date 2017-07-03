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Beyaz Saray'da kavga çıktı

ABD'de Trump yönetiminin kendi içinde gerilim yaşadığı öne sürüldü. Dışişleri Bakanı Tillerson ve Trump'ın danışmanlarından Miller'ın Beyaz Saray'da kavga ettiği iddia edildi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:17
Beyaz Saray'da kavga çıktı

Dünya genelinde eleştirilerin odağındaki Trump yönetiminin, kendi içerisinde de gerilim sürüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Beyaz Saray'da görevli üst düzey danışman Stephen Miller'ın Beyaz Saray'da kavga ettiği iddia edildi.

Geçen hafta yaşandığı iddia edilen olayda Miller'ın Dışişleri Bakanlığı'nı göçmenler konusunda daha sert politikalar uygulamaya çağırdığı, mevcut programda da değişiklik yapılmasını talep ettiği öne sürüldü.

PO'da yer alan habere göre, internet sitesinde yer alan habere göre görüşmede İç Güvenlik Bakanı John Kelly de yer aldı.

Tartışmaya tanık olan iki kişinin aktradığına göre Tillerson, Miller'a işine karışmaması yönünde sert uyarılarda bulundu.

MİLLER MÜLTECİ İSTEMİYOR

Donald Trump'ın politika danışmanı olan Stephen Miller'in göçmenlerin ABD'ye girişinin engellenmesi taraftarı olduğu ve bunun için de çalışmalar yaptığı belirtiliyor.

Beyaz Saray yetkililerine göre Miller, göçmenlerin ülkeye yasal olarak girişinin de engellenmesi için senatörlerle birlikte yoğun şekilde çalışıyor.

ABD Yüksek Mahkemesi Pazartesi günü açıkladığı kararda Trump'ın altı Müslüman ülke vatandaşlarına yönelik vize yasağı kararına kısmi onay vermişti.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:17
  1. Donald Trump'
  2. Beyaz Saray
  3. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson
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