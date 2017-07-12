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Beyaz Saray'da ilginç görüntü! Din adamları...

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Hıristiyan din adamlarını ağırladı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:28
Beyaz Saray'da ilginç görüntü! Din adamları...

ABD Başkanı Trump'ı ziyaret eden Rodney Howard-Browne, Evangelik din adamlarının Trump'ın etrafını çevirerek dua ettikleri bir fotoğraf yayınladı. Howard-Browne'nin paylaştığı fotoğrafta din adamlarının Trump'ın etrafının çevreleyerek dua ettiği görülüyor.

Din adamı Facebook hesabında "Gerçek üstü bir andı. 30 sene önce misyoner olarak Güney Afrika'dan Amerika'ya geldik. Dün Pastor Oaula White-Cain bana 45'inci başkanımıza dua etmemi söyledi. Oval Ofis'te bulunmak onur verici bir andı" yorumunda bulundu.

MİKE PENCE DE DUAYA KATILDI

Fotoğrafta, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de duaya katıldığı görülüyor. Trump'ın etrafında çok sayıda din adamının dua ettiği fotoğraf yayınlandığından kısa süre sonra sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:28
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