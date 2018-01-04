Beyaz Saray'da çalışanları korkutan yasaklama! Cuma gününden itibaren...
ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki Cuma gününden itibaren 'güvenlik endişeleri' nedeniyle cep telefonu kullanmayı yasaklayacağı iddia edildi.04 Ocak 2018 Perşembe 15:53
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray görevlilerine çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonu kullanmayı yasaklayacağı ileri sürüldü.
Bloomberg'in haberine göre, iki Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek personelin çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonlarını kullanmasını yasakladığını bildirdi.
Yetkililer, yasağın cuma gününden itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.
Bazı Beyaz Saray çalışanları ise, iş telefonlarını kişisel amaçlarla kullanmadıklarını belirterek yasakla iş saatleri sırasında aileleriyle iletişim kuramayacakları endişesi taşıdıklarını dile getirdi.