Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beyaz Saray'da çalışanları korkutan yasaklama! Cuma gününden itibaren...

ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki Cuma gününden itibaren 'güvenlik endişeleri' nedeniyle cep telefonu kullanmayı yasaklayacağı iddia edildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 15:53
Beyaz Saray'da çalışanları korkutan yasaklama! Cuma gününden itibaren...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray görevlilerine çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonu kullanmayı yasaklayacağı ileri sürüldü.

Bloomberg'in haberine göre, iki Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek personelin çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonlarını kullanmasını yasakladığını bildirdi.

Yetkililer, yasağın cuma gününden itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.

Bazı Beyaz Saray çalışanları ise, iş telefonlarını kişisel amaçlarla kullanmadıklarını belirterek yasakla iş saatleri sırasında aileleriyle iletişim kuramayacakları endişesi taşıdıklarını dile getirdi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 15:53
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama
    1. Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 6..
    2. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    3. Hiç geçmediği köprüden cezasından..
    4. Ümraniyeli hanımlar meslek sahibi oluyor
    5. Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    6. Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması
    7. Kahramanmaraş'ta kadınlara özel otobüs
    8. Pakistan ile Hindistan askerleri..
    9. Eli kanlı İsrail askeri Batı Şeria’ya..
    10. Muslera o isimleri takip etti!
    11. Beyaz Saray'da çalışanları korkutan..
    12. İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    13. 3 gün eşi ve kızının cesediyle yaşadı
    14. Kırmızı alarm! Velilere 'çocuklarınızı..
    15. AB'den Türkiye açıklaması: Devam..
    16. Adalet Bakanı: Türkiye'ye saldırıdır
    17. Bakanlık kayak merkezi Uludağ için..
    18. Rus şirketten Türkiye açıklaması:..
    19. ASELSAN'dan dev anlaşma
    20. O saldırılar ABD'yi yıkabilir...
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha