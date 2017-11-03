Beyaz Saray'a çıkan yollar kapatıldı

ABD'de olağanüstü anlar yaşanıyor. Başkan Donald Trump'ın konutu Beyaz Saray'a çıkan yollar, kapatılmış durumda. Polis ve gizli ajanslar, bir kişiyi gözaltına aldı.

Amerikan basını, Cuma sabahı gerçekleşen 'şüpheli bir eylem' olduğunu bildiriyor.

Başkan Trump, şu an başkent Washington'da değil.

Ülkede son olarak New York kentinde bir terör saldırısı olmuş ve 8 kişi ölmüştü. Terör örgütü DEAŞ'in üstlendiği saldırıda bir kamyon bisiklet yolundaki insanları ezmişti.