Beyaz Saray sözcüsünden İran açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü yeni yılın ilk basın toplantısında İran’daki gösterilere Amerikan hükümetinin verdiği desteği dile getirerek başladı. Sözcü Sarah Sanders, dünyada milyonlarca insanın özgürlüklerinin tadına varacak kadar şanslı olmadığını söyledi ve İran’ı buna örnek gösterdi.

Sözcü, İran rejiminin halkın refahını artırmak yerine terörü desteklemeyi tercih ettiğini kaydetti. Amerika'nın Sesi'nin haberine göre sözcü, rejimin mali kaynaklarını kendi halkı yerine yabancı terör gruplarına harcamayı ve kendi ceplerini doldurmayı tercih ettiğini kaydetti.

Halkın bu durumdan bıktığı için sokaklara “organik” biçimde spontane olarak döküldüğünü dile getiren Sözcü Sanders, uluslararası toplumun böyle bir duruma sessiz kalamayacağını söyledi ve İran’dan halkın temel insani haklarına saygı duymasını istedi.