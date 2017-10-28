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Beyaz Saray Sözcüsünden Hillary Clinton'a Rusya suçlaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Trump'ın seçim ekibi ile Rusya arasında gizli iş birliği olduğu iddialarını reddederek, "Eğer Rusya ile gizli bir iş birliği varsa bu Demokrat Parti ve Clintonlar arasındadır, bizim seçim kampanyamızla değil." dedi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 10:33
Beyaz Saray Sözcüsünden Hillary Clinton'a Rusya suçlaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, günlük basın brifinginde Rusya soruşturması ve gündemdeki diğer konularla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçim dönemindeki Demokrat rakibi Clinton'ı ve Demokrat Partiyi Rusya soruşturmasıyla ilgili suçlamasıyla ilgili bir soruya cevap veren Sanders, "Bizim pozisyonumuz ilk günden beri değişmedi. Ancak şu anda gördüğümüz şey şu: Eğer Rusya ile gizli bir iş birliği varsa bu Demokrat Parti ve Clintonlar arasındadır, bizim seçim kampanyamızla değil." değerlendirmesini yaptı.

Sanders, Kongrenin ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ayrı ayrı yürüttüğü Rusya soruşturmalarında şu ana kadar Trump'ı ve kampanya ekibini suçlu çıkarak ciddi bir delil ortaya konamadığını vurgulayarak, "Şimdiye kadar harcanan paralar boşa gitmiştir." dedi.

Sanders ayrıca, Trump'ın 8 Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiaları üzerine başlatılan Rusya soruşturmasının artık tamamlanması gerektiğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aylar süren maliyetli araştırmaların ardından Rusya ile Trump arasında hiçbir gizli işbirliği olmadığı konusunda artık daha fazla kişi hemfikir. Hillary Clinton ile olan şey gizli iş birliğiydi." ifadelerini kullanmıştı.

İspanya'nın birliğine vurgu

Katalonya'nın tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmesiyle ilgili bir soruya da cevap veren Sanders, "Dışişleri Bakanlığımızın açıklamasını ben de tekrarlıyorum ve birleşik bir İspanya'yı desteklediğimizi bir kez daha tekrarlıyorum." şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinde konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, "Katalonya'yı İspanya'nın parçası olarak görüyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 10:33
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