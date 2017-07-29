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Beyaz Saray iyice karıştı! Bir istifa daha geldi

Eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Reince Priebus, Başkan Donald Trump'ın isteği üzerine görevinden ayrıldığını açıkladı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:00
Beyaz Saray iyice karıştı! Bir istifa daha geldi

Eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Reince Priebus, Başkan Donald Trump'ın isteği üzerine istifa etti.

Trump’ın Twitter hesabından, İç Güvenlik Bakanı John F. Kelly’i Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak atadığını açıklamasının ardından Amerikan CNN televizyonuna konuşan Priebus, "Başkan başka bir yola gitmek istedi, ben de onu bu konuda destekledim." dedi.

Priebus, CNN sunucusu Wold Blitzer'in istifa edip etmediğine yönelik soruya, “Bu kişisel konulara girmeyeceğim.” yanıtını verdi.

Kendi yerine göreve getirilen Kelly’nin iyi bir seçim olduğunu ifade eden Priebus, "Bir geçiş süreci üzerinde çalışacağız. Burada çok fazla kinin olduğu bir durum söz konusu değil. Başkan için bunun iyi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Trump ile daha önce de bir kaç kez yollarını ayırdıklarını dile getiren Priebus, Başkan'ın çok iyi bir politik iç güdüye sahip olduğunu kaydetti.

Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "General/Bakan John F. Kelly’i Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak atadığımı bildirmekten memnuniyet duyarım" ifadesini kullanmıştı. Trump ayrıca "Reince Priebus'a hizmetleri ve ülkesine bağlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Birlikte çok şey başardık ve onunla gurur duyuyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan Amerikan medyasına konuşan bazı Beyaz Saray kaynakları ise Priebus'un perşembe günü istifa ettiğini öne sürmüştü.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:00
  1. beyaz saray
  2. trump
  3. Reince Priebus
  • AliAli34 dk önce
    Birbirinize düşün inşallah
  • isuzgenisuzgen1 sa önce
    abd karışsın yıkılsın inşaallah
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