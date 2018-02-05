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Beyaz köpekbalıklarının gözleri..

Beyaz kö­pekba­lık­la­rı av­la­rı­nı göz­le­ri ile ta­kip ede­rek ya­ka­lar­lar. Sı­cak mer­can ka­ya­lık­la­rın­da ge­zi­nir­ken bu can­lı­lar için hiç­bir so­run yok­tur. Av­la­rı­nı ko­lay­lık­la gö­rür­ler. An­cak se­rin ok­ya­nus­la­rın be­yazkö­pek ba­lık­la­rı için bir so­run oluş­tur­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Çün­kü ge­nel ola­rak so­ğuk su, kim­ya­sal iş­lem­le­ri ya­vaş­la­tı­cı bir et­ki­ye sa­hip­tir. Do­la­yı­sıy­la kö­pekba­lı­ğı­nın göz­le­ri­nin de so­ğuk ok­ya­nus su­la­rın­da, hız­la ha­re­ket eden av­la­rı ta­kip et­me­de zor­lan­ma­sı ge­re­kir.

05 Şubat 2018 Pazartesi 10:15
Beyaz köpekbalıklarının gözleri..

EVİM EVİM GÜZEL EVİM SAYFASI -   Şim­di­ye ka­dar de­fa­lar­ca gör­dü­ğü­müz gi­bi, bu ör­nek­te de Al­lah, can­lı­nın kar­şı kar­şı­ya ka­la­ca­ğı bu zor or­tam­da ben­zer­siz ve hay­ran­lık uyan­dı­ran bir çö­züm ya­rat­mış­tır. Be­yaz kö­pekba­lık­la­rı­nın göz­le­ri ken­di­le­ri gi­bi so­ğuk­kan­lı de­ğil­dir. Bu tür­de, vü­cut kas­la­rı­nın ısı­sı doğ­ru­dan göz­le­re ak­ta­rı­lır. Bu sa­ye­de söz ko­nu­su can­lı­lar, en hız­lı ha­re­ket eden ba­lık­la­rı hat­ta fok ba­lık­la­rı­nı bi­le ra­hat­lık­la ya­ka­la­ya­bi­lir­ler. 

Be­de­nin­de ısı tu­ta­ma­yan so­ğuk­kan­lı bir can­lı­nın, ken­di gö­zü­ne ısı ilet­me­yi ba­şar­ma­sın­da dü­şün­dü­rü­cü pek çok de­tay var­dır. Kö­pekba­lı­ğın­da ya­ra­tı­lan bu sis­tem, bu can­lı­nın bu­lun­du­ğu or­ta­mı da, ona gö­re özel bir do­na­nı­mı da ya­ra­tan Yü­ce Al­lah'ın eser­le­ri­nin ve kud­re­ti­nin her yer­de ha­kim ol­du­ğu­nu bir kez da­ha gös­ter­mek­te­dir.

Bu üs­tün ya­ra­tı­lış ör­ne­ği in­san için çok bü­yük bir ni­met­tir. Çün­kü in­san, ken­di­sin­de­ki ve et­ra­fın­da­ki ya­ra­tı­lış de­lil­le­ri ile Al­lah'ın üs­tün var­lı­ğı­nı gö­rür ve an­lar. Bir kö­pekba­lı­ğın­da, ba­lı­ğın ha­be­ri bi­le ol­ma­yan komp­leks ve de­tay­lı bir sis­te­min ol­ma­sı, in­sa­na Al­lah'ın var­lı­ğı­nı ha­tır­la­tan bir ve­si­le­dir.

İn­sa­na bir ger­çek ola­rak su­nu­lan her üs­tün ya­ra­tı­lış de­li­li, Al­lah'a ya­kın­la­şıp O'nu yü­celt­me­si için bir se­bep­tir. Bir in­san, gör­dü­ğü gü­zel­lik­ler ve ni­met­ler üze­rin­de ne ka­dar dü­şü­nür­se, Al­lah'ın Yü­ce­li­ği­ni o ka­dar iyi an­la­yıp kav­ra­ya­cak­tır. Akıl­lı ve şu­ur­lu bir in­san, et­ra­fı­nı sa­rıp ku­şat­mış olan sa­yı­sız ni­me­ti sü­rek­li ola­rak gör­me­li, bun­la­rın Al­lah'ın in­san­la­ra bi­rer ha­tır­la­tı­cı­sı ol­du­ğu­nu sü­rek­li ola­rak dü­şün­me­li­dir.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 10:15
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