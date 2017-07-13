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BEÜ’den bir ilk daha

Bülent Ecevit Üniversitesi Tercih yapacak öğrencilere profesyonel rehberlik hizmeti sağlayacak.

13 Temmuz 2017 Perşembe 23:13
BEÜ’den bir ilk daha

BEÜ 17-21 Temmuz tarihleri arasında hem üniversitenin tanıtımı yapacak hem de tercih yapacak öğrencilere rehberlik hizmeti sağlayacak 17 -21 Temmuz tarihileri arasında saat 13.30 -17.00 saatleri arasında Tıp Fakültesinden, Mühendislik Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Meslek Yüksek Okul bölümlerinden hocalar bilgi öğrencilere bilgiler verecek.

Zonguldak’ta böyle bir çalışmanın ilk olacağını belirten ve program hakkında bilgiler veren BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, öğrencilere ve velilere bulundu. Kutoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

"Biz istiyoruz ki bölgemizdeki gençlerimiz Bülent Ecevit Üniversitesini görmeden tercih yapmasın. Kendi üniversitemizi tanıtacağız aynı zamanda bizi seçsinler seçmesinler öğrencilerimiz isterlerse onlara mesleklerle ilgili bilgi vereceğiz. Çünkü bizler bu işin içerisindeyiz. Hangi mesleğin nasıl bir imkanı olduğunu çok iyi biliyoruz. Bazen öğrencilerimiz yanlış yönlendirmelerle yanlış tercihler yapıyorlar. Yanlış meslek tercihleri yapıyorlar ve sonrasında pişman oluyorlar. Çok yüksek puanlar alıp istemedikleri yerlerde bulunabiliyorlar. Bizler kendilerine o anlamda da profesyonel rehberlik hizmeti sağlayacağız. Önümüzdeki 17-21 Temmuz tarihleri arasında saat 13,30’dan 17,00’a kadar merkez kampüsümüzdeki Rüştü Onur Çalışma Salonunda onlara destek sağlayacağız. Aileleri ile birlikte üniversitemize gelip misafirimiz olurlarsa arzu ederlerse hem binalarımızı gezdireceğiz aynı zamanda da meslek tercihleri için profesyonel desteklerinde yardımcı olup bilgiler vereceğiz. Tüm aile ve gençlerimizi Bülent Ecevit Üniversitemize bekliyoruz. Bu çalışmayı ilk defa yapacağız. Bu çalışmanın tercih yapacak öğrenciler adına çok önemli bir fırsat diye düşünüyorum. Gelsinler misafirimiz olsunlar. Onlara biz bilgileri aktaralım sonrasında üniversite tercihlerini yapsınlar. Daha sonra pişman olmasınlar. Hocalarımız yıllardan beri bu işin içerisindeler ve meslekleri çok iyi tanıyorlar. Çalışmanın faydalı olacağına inanıyorum. Bu şekilde Zonguldak’a da bir desteğimiz olacak. Tıp Fakültesinden, Mühendislik Fakültesinden, İktisadi İdari Bilimlerden, Meslek Yüksek Okullarımızdan hocalarımız burada olup bilgi verecekler. Öğrenciler arzu ederlerse laboratuvarları da gezebilecekler. Bu sene Bülent Ecevit Üniversitesi olarak 41 bin öğrenciye ulaşmayı bekliyoruz. Üniversitemize yapılan yatırımları burada öğrencilerimiz gördüğü zaman daha çok tercih edilebilir olacağımızı düşünüyoruz”.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 23:13
  1. Zonguldak
  2. Hocalar
  3. Bülent Ecevit Üniversitesi
  4. Çal
  5. Bülent Ecevit
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