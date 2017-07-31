BEÜ Mühendislik Eğitiminde Teknolab uygulamasına geçiyor

Yaklaşık 20 bin metrekarelik kapalı alana sahip Teknolab bünyesinde Malzeme, Mekanik, HidroMekanik, Termodinamik, Yer Mekaniği, İnsansız ve Akıllı Sistemler, Uzay Teknolojileri ve Konumsal Analiz, Haberleşme, Elektronik Devreler, Mikroişlemciler, Elektrik makinaları,5G, Sinirbilim ve Biyomalzeme Laboratuvarları bulunacak.

İç mekan tasarımı devam eden Teknolab’ın Ağustos ayı içerisinde hizmete girmesi bekleniyor. Teknolab hizmete girdiğinde kurulum süreci devam etmekte olan Teknopark için önemli bir Merkez Laboratuvar desteği sağlamasının yanı sıra ortaöğretim öğrencilerine de kapsamlı bir Bilim Merkezi olarak da hizmet vermesi bekleniyor.