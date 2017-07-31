Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

BEÜ Mühendislik Eğitiminde Teknolab uygulamasına geçiyor

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi laboratuvar dersleri ve araştırmalarda verimliliği arttırmak için Teknolab adı altında yeni bir model uygulamasına geçiyor. Uygulamada bölüm bazlı laboratuvar uygulamasından çok disiplinli laboratuvar uygulaması uygulanıyor. Bu uygulamada aynı konuda her bölüme laboratuvar yerine aynı mekanda disiplinler arası tek bir laboratuvar bulunacak. Böylece daha güçlü bir laboratuvar altyapısı oluşturulmuş olacağı gibi, mükerrer cihaz alımlarının önüne geçilerek döviz kaybının önüne geçilmesi ve farklı disiplinden araştırmacıların bir arada çalışması sağlanarak çok disiplinli araştırma üretkenliğinin artması bekleniliyor.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:20
BEÜ Mühendislik Eğitiminde Teknolab uygulamasına geçiyor

Yaklaşık 20 bin metrekarelik kapalı alana sahip Teknolab bünyesinde Malzeme, Mekanik, HidroMekanik, Termodinamik, Yer Mekaniği, İnsansız ve Akıllı Sistemler, Uzay Teknolojileri ve Konumsal Analiz, Haberleşme, Elektronik Devreler, Mikroişlemciler, Elektrik makinaları,5G, Sinirbilim ve Biyomalzeme Laboratuvarları bulunacak.

İç mekan tasarımı devam eden Teknolab’ın Ağustos ayı içerisinde hizmete girmesi bekleniyor. Teknolab hizmete girdiğinde kurulum süreci devam etmekte olan Teknopark için önemli bir Merkez Laboratuvar desteği sağlamasının yanı sıra ortaöğretim öğrencilerine de kapsamlı bir Bilim Merkezi olarak da hizmet vermesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:20
  1. Bülent Ecevit Üniversitesi
  2. Bülent Ecevit
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa ülkenin kuzeyine kamp kuruyor
    1. Fransa ülkenin kuzeyine kamp kuruyor
    2. İsrail vatandaşlığını düşürmek için..
    3. Günün âyet ve hadisi
    4. Kanada Başbakanından yardım çağrısı
    5. İşgalciler Al Jezira için harekete geçti
    6. Aleyna Tilki'nin yeni klibi pedofili..
    7. Her yerde aranıyordu, tatilde yakalandı!
    8. 2 terörist öldürüldü
    9. Darbecileri susturan selalar okutan..
    10. ABD'den yaptırım kararı
    11. Pazarda fiyatlar çakıldı
    12. "Tüm gençlere örnek olacak bir insan"
    13. http://www.yeniakit.com.tr/haber/-361952.html
    14. Trump, 10 gün önce atadığı ismi..
    15. 2 kadına 400 hindi palazı verildi
    16. 3 yıl araştırdı, 18 yaşında müslüman..
    17. Hastane yanında çıkan yangın korkuttu
    18. Melikgazi’de Temmuz’da 55 bin ton asfalt
    19. Başkan Tekin, yol bakım ve onarım..
    20. Yüksekova’da eylem hazırlığındaki 13..
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Çıplaklığa özgürlük haşemaya yasak
    Çıplaklığa özgürlük haşemaya yasak
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    PKK'lı teröristler gizli tünellerden girip ateşe verdi!
    PKK'lı teröristler gizli tünellerden girip ateşe verdi!