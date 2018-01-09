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Beton pompası uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

Antalya’da kontrolden çıkan beton pompasının uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

09 Ocak 2018 Salı 20:59
Beton pompası uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

Gündoğmuş istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Şenol Yılmaz’ın (44) kullandığı 07 GVU
03 plakalı beton pompası, Gündoğmuş Güneycik Mahallesi’nde Manavgat-Konya karayoluna 2 kilometre mesafede virajı alamayarak 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. 

Beton pompasının hurdaya döndüğü kazada araçtan fırlayan sürücü Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 20:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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