Beton pompası uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
Antalya’da kontrolden çıkan beton pompasının uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.09 Ocak 2018 Salı 20:59
Gündoğmuş istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Şenol Yılmaz’ın (44) kullandığı 07 GVU
03 plakalı beton pompası, Gündoğmuş Güneycik Mahallesi’nde Manavgat-Konya karayoluna 2 kilometre mesafede virajı alamayarak 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
Beton pompasının hurdaya döndüğü kazada araçtan fırlayan sürücü Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.