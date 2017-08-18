Beton mikseri aracın üzerine uçtu: 1 ölü

Kadıköy Göztepe'de Sanayi köprüsü üzerindeki bariyerleri aşan bir beton mikseri, Şair Arşi Caddesi üzerindeki seyir halindeki aracın üzerine uçtu. Araç içinde bulunan 5 kişiden 3'ü vatandaşlar tarafından dışarı çıkartıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinden 1 kişiyi daha çıkardı. Çıkarılan bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içinde sıkışan bir yaralının ise çıkartılması için çalışmalar devam ediyor.

BETON MİKSERİNİN ŞOFÖRÜ HAFİF YARALANDI

Öte yandan Beton mikserinin şoförünün ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine getirilen vinç de itfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında kullanıyor. Cadde tamamen trafiğe kapatılmış durumda.