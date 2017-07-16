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Beştepe'deki Şehitler Abidesi açıldı! Bakın o semboller ne anlama geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın açılışını yaptı.

16 Temmuz 2017 Pazar 06:32
Beştepe'deki Şehitler Abidesi açıldı! Bakın o semboller ne anlama geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Şehitler Abidesi'nin açılışında demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara hitap etti.

"15 Temmuz Şehitler Abidesi", terör ve destekçilerine karşı milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecek, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet duygusunu gelecek nesillere aktarmak ve sembolleştirmek amacıyla hazırlandı.

Anıtın çevre düzenlemesiyle 2 bin 500 metrekare alan kullanılırken, dört yanında Rabia işaretini temsilen tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet yazıldı.

İç bölümünde 250 şehidin isimleri ve taş baskı resimlerinin yer aldığı anıtta, 125 ton çelik kullanıldı.

Milli mücadeleyi temsilen silüet şeklinde 81 insan heykelinin bulunduğu anıtın bir yüzünde Türk devletlerini temsil eden yıldızlar ve en üstte ise Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyor.

Abidenin tepesindeki 10 metrelik ay yıldız ise 7 bölgeyi temsilen 7 insan figürü taşıyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 06:32
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