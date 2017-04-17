% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Beştepe'de çok önemli zirve yarın toplanacak

Bakanlar Kurulu, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Beştepe'de çok önemli zirve yarın toplanacak
Eklenme: 17 Nisan 2017, 07:50

Bakanlar Kurulu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Gündemin başlıca konuları arasında 16 Nisan referandumu, idam ve yeni belirlenecek yol haritası olacak.

 
EtiketlerErdoğanküliiyeSİYASET Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?