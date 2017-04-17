Beştepe'de çok önemli zirve yarın toplanacak

Bakanlar Kurulu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
Gündemin başlıca konuları arasında 16 Nisan referandumu, idam ve yeni belirlenecek yol haritası olacak.
Bakanlar Kurulu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
Gündemin başlıca konuları arasında 16 Nisan referandumu, idam ve yeni belirlenecek yol haritası olacak.
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