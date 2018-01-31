Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beştepe'de bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek

31 Ocak 2018 Çarşamba 09:39
Beştepe'de bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

Savunma Sanayii İcra Komitesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanbaşkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Aralık 2017'de, OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasının ardından, Beştepe'deki toplantı da bir ilk olacak. 
Savunma Sanayii İcra Komitesi, KHK düzenlemesi öncesinde Başbakan başkanlığında toplanıyordu.

KOMİTE KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Yeni düzenleme ile, Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanlarından oluşacak.

GÜNDEM CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENİYOR

Cumhurbaşkanı'nın katılmadığı toplantılarda Başbakan, Cumhurbaşkanı'na vekaleten Komiteye başkanlık edecek. Komite Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine toplanacak. Komitenin sekretarya hizmetlerini SSM yürütecek. Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

HANGİ KARARLAR ALINIYOR?

Komite, TSK için Stratejik Hedef Planı'na ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modem silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar alacak. Daha önce TSK ile sınırlı bu hükme diğer kurumlar da eklenmiş oldu.

Komite, ayrıca savunma sanayisinde insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan verilecek eğitim destek miktarlarının belirlenmesi ve personele yapılacak ödemeler hususlarında karar alabilecek.

MÜSTEŞARLIĞIN, CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAĞLANMASI

Daha önce Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren SSM, Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Bundan sonra Müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşar'a devredebilecek.

Özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde, ücretleri fondan karşılanmak üzere proje veya sözleşme süresince sözleşmeli personel istihdam edilebilecek. İstihdam edilecek personele ödenecek ücret üst sınırı Savunma Sanayii İcra Komitesince belirlenecek.

Müsteşarlık, işin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, ihtiyaç makamlarınca belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapacak. Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecek.

Müsteşarlık tarafından yürütülen projelerde sözleşme imzalanacak firmanın seçimi Komite kararı ile belirlenecek. Komite uygun gördüğü durumlarda bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla üyelere veya Savunma Sanayii Müsteşarı'na devredebilecek.

Savunma sanayisi alanındaki insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla fondan burs ve eğitim destekleri sağlanabilecek.

Mevzuatta SSM ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanı'na yapılan atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış sayılacak.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 09:39
  1. savunma sanayii icra komitesi toplantısı
  2. İç Politika Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaderin böylesi... Kaçtığı bomba 6 yıl sonra onu buldu
    1. Kaderin böylesi... Kaçtığı bomba 6 yıl..
    2. Havuç neden yasak olsun ki..
    3. ABD'den İsrail'e büyük darbe!
    4. Ülke 6.2 ile sarsıldı
    5. Reform paketi Meclis’te
    6. Reyhanlı'ya 2 roket daha düştü
    7. Savunma sanayii Ar-Ge ile şaha kalktı
    8. HDP'nin yeni eş genel başkanları onlar..
    9. Türkiye kapitalizmi de vurmaya..
    10. TÜİK kritik veriyi açıkladı! Yüzde 10..
    11. MB, enflasyon hedefini 7.9’a yükseltti
    12. 'Amigo Saddam'ı kimin öldürdüğü ortaya..
    13. TSK'dan Afrin açıklaması: 712 terörist..
    14. Çanakkale Boğazı gemi trafiğine..
    15. Asya-Pasifik’ten iş adamları geliyor
    16. Tambu’yu indir Mercedes’i kap
    17. Sürpriz yumurtadan çıkan oyuncağı..
    18. Sakarya’nın gündemi otomotiv
    19. Siemens'ten tedarikçilerine müjdeli..
    20. Tabut lazım! 20’li gruplar halinde..
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı