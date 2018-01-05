Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beştepe son tarihi açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Savunma Sanayii Müsteşarlığı, OHAL kapsamında yayımlanan son kanun hükmünde kararname ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı.

05 Ocak 2018 Cuma 08:35
Beştepe son tarihi açıkladı!

Kurulduğu 1985 yılından bu yana Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Sanayii Müsteşarlığı(SSM), OHAL kapsamında yayımlanan son kanun hükmünde kararname (KHK) ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı.

SSM, Cumhurbaşkanlığı çatısı altındaki ilk ihalesini Türk Hava Kuvvetleri’nin yakın gelecekteki vurucu gücünü oluşturacak F-35 savaş uçakları için açtı. “Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı” imzasıyla açılan ihale “HvBSJSF Bütünleşmesi Projesi” başlığını taşıyor.

SON TARİH 28 ŞUBAT

Proje, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine bu yıl girmesi beklenen F-35 uçakları arasında bilgi alışverişinin güvenli şekilde sağlanmasını amaçlıyor. Kurulacak sistem, gizlilik dereceli bilgilerin karargâhtan yeni nesil jetlere ve jetlerden karargâha güvenli ve kontrollü biçimde aktarılmasını sağlayacak. Proje için son teklif verme tarihi 28 Şubat. Üretici tercihini, KHK düzenlemesi kapsamında artık Başbakan yerine Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak olan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) yapacak.

Gazete Habertürk'ün haberine göre yeni nesil F-35 savaş uçakları, ABD öncülüğünde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 9 ülkenin ortaklığında geliştirilip üretiliyor. Türk Hava Kuvvetleri’nin, Müşterek Taarruz Uçağı (JSF-Joint Strike Fighter) adı verilen proje kapsamında üretilen F-35 uçaklarından 100 adet satın alması öngörülüyor. Türkiye şu ana kadar 14 uçak için kesin sipariş verdi. Üretilen ilk F-35 uçağının teslimatının bu yıl yapılması planlanıyor.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 08:35
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. f-35
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'de transfere Real Madrid engeli!
    1. Fenerbahçe'de transfere Real Madrid..
    2. Dört büyük banka Bitcoin hesaplarını..
    3. Soylu'dan 'Ayaklarını kırın' açıklaması
    4. İşte HDP'de Demirtaş'ın yerine..
    5. Cenaze, hastane odasında kilitli..
    6. Suudilerden flaş karar! Dünyanın en..
    7. 3 buçuk yılda yaptığı servet dudak..
    8. Milyon dolarlık sanal kalkan
    9. 3 milyon memura kariyer fırsatı!
    10. Tezgahlarda el yakan hamsinin neden..
    11. Bimeks, çıkış yolunu buldu
    12. Meteorolojiden çok kuvvetli yağmur..
    13. İsrail'in yardımına DEAŞ koştu:..
    14. Önemli imza! S-400'ün açığını kapatacak
    15. ABD kabusu yaşıyor
    16. Hakan Atilla kararı piyasaları teğet..
    17. BM İran'daki gösteriler için toplanıyor
    18. Erdoğan İran'da manşetlerde
    19. Donald Trump çıldırdı...Dünya bunu..
    20. Günün âyet ve hadisi
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    RTÜK o ahlaksızlığa kayıtsız kalmadı
    RTÜK o ahlaksızlığa kayıtsız kalmadı
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Gusül abdesti nedir? sorusuna verilen ilginç cevaplar! 'Pes artık' diyeceksiniz...
    Gusül abdesti nedir? sorusuna verilen ilginç cevaplar! 'Pes artık' diyeceksiniz...