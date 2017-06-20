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Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program

Kadir Gecesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında da katılacağı özel bir program düzenlenecek.

20 Haziran 2017 Salı 17:43
Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program

İslam dininde "bin aydan daha hayırlı" olan çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece idrak edilecek Kadir Gecesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde özel bir program düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kadir Gecesi'nde Beştepe Millet Camisi'nde olacak.

Programda, Mısır'dan gelen hafız Memduh İbrahim Amir, hafız Adem Kemaneci, Güney Afrikalı hafız Abdurrahman Sadien, Boşnak hafız Senad Podojak Kur'an-ı Kerim okuyacak.

İlahi ve kasidelerin de seslendirileceği program sonrasında sahurunu Millet Camisi'nde yapmak isteyenler için yemek verilecek.

Öte yandan, Millet Camisi'ne gelenlere akşam ve yatsı namazları arasında dondurma ikramı da yapılacak.

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 17:43
  1. Beştepe Millet Camisi
  2. Boşnak Hafız Senad Podojak
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Güney Afrikalı Hafız Abdurrahman Sadien
  5. Hafız Adem Kemaneci
  6. Hafız Memduh İbrahim Amir
  7. Kadir Gecesi'ne doğru
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