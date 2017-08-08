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BES'ten çıkanlara üzücü haber!

BES’ten ayrılanlar sisteme tekrar dahil olacak. TSB Başkan Yardımcısı Erkan:''BES’ten kaçış yok, yapmadan olmaz.''diye konuştu.

08 Ağustos 2017 Salı 01:13
BES'ten çıkanlara üzücü haber!

Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik katılım ile giriş yapıp cayma hakkını kullananların her iki yılda bir sisteme dahil edilmesi planlanırken şimdi de pişman olup ayrılanların sisteme tekrar kazandırılması için söz konusu sürenin daha erkene çekilmesi üzerine çalışılıyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı Mehmet Uğur Erkan, ilk 6 ayda otomatik katılım ile sisteme dahil olanlardan birçoğunun cayma hakkını kullandığını anımsatarak otomatik katılıma tanıtım anlamında yeterince hazırlık yapılamadan sistemin devreye girdiğini kaydetti.

Kamuoyunda sistemin algısını olumsuz etkileyecek propagandaların da yapıldığını ifade eden Erkan: “Böylelikle cayma oranları biraz yoğun oldu. Biz olaya pozitif yönden bakıyoruz. Türkiye’de otomatik katılım sistemi hayata geçmiştir, çok önemli bir reform. İlk 6 ayda otomatik katılım ile sisteme dahil olan 2,5 milyon kişiyi azımsamamak lazım. İnşallah önümüzdeki dönemde buradaki eksiklikleri görerek cayma hakkını kullanan 3,5 milyon kişiyi kazanacağız.” dedi. Erkan, sistemden cayma hakkını kullanarak ayrılan katılımcıların her iki yılda bir sisteme yeniden otomatik olarak dahil edileceğini aktararak, “Canın da ne zaman isterse paranı çekebilirsin. Bankadaki hesabınızdan farkı yok. Buradaki hesapların kimseye kötülüğü yok. BES’ten kaçış yok, yapmadan olmaz. Başka nerede para biriktireceğiz? Her ay bir kumbaraya para atman lazım. Buradaki sistemde de kumbaraya atmış oluyorsun, üstüne devlet de katkı veriyor. BES, hem vatandaşlar hem de ülke açısından iyi ve hayırlı bir sistem diye konuştu.


Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 01:13
  1. BES
  2. bireysel emeklilik
  3. Bireysel Emeklilik Sistemine (BES)
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