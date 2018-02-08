BES'te faizsiz fonların ağırlığı artıyor

2003’te hayatımıza giren Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) başvurular artıyor. 7 milyon üyeli sistemin fon büyüklüğünün otomatik katılımlarla 82 milyar lirayı bulduğunu belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Sistem ülkemizin yararına olup milyonlarca aile için de umut” dedi.

OTOMATİK KATILIMLAR SİSTEMİ BÜYÜTÜR

Otomatik katılımcılarla ivme kazanan sistemle ilgili rakamları da dile getiren Sincek, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, “2017 itibari ile bu katılımcıların adedi 3,5 milyon lira, fon tutarı da 2,1 milyar lira. 2018’de bu rakam 5-6 milyar liraya varır. Bu sene mahalli idarelerden sisteme 400-500 bin otomatik katılımcı gelecektir” görüşünü paylaştı.

Otomatik katılım ile ilgili tereddütlerin giderildiğini vurgulayan Sincek, şu mesajları verdi: “Sistemde her şey şeffaf. Tabii otomatik katılım teşvik ediliyor. Tasarrufa yönelten BES ilgi görüyor. Sistemle maaşın bir bölümü bir yerde birikiyor, cebe girmiyor. Malum para cebe girdiğinde buhar olur. Bir 50 lira sinemada veya yeme içme yerlerinde gider. Ama maaşın bir bölümü BES’te kaldığında bir senede 600 lira birikir, artı 150 lira devlet katkısı gelir. Öte yandan; çok şükür otomatik katılımcılar sistemden kopmuyor. İlk etapta ürün tanınmadığı, bilinmediği için şirketlerde veya kurumlarda ‘o caydı, ben de cayayım’ gibi reaksiyonlar vardı. O atakları atlattık. Otomatik katılım konusunda bilincin arttığını görüyoruz. Ama sistem tüm yönleri ile anlaşılmalı. Bu anlamda elemanlarca gereken araştırmalar yapılmalı, patronlar ve idari birimler de konunun ehemmiyetini çalışanlarına anlatmalı.”

HEDEF 10 MİLYAR LİRA

Faizsiz fonlara da değinen Ayhan Sincek, “Bu fonların büyüklüğü 2017’de 6 milyar lirayı aştı, 2018’de 10 milyar lirayı bulabilir. Şu anda altın fonu revaçta, karma fonlar da öyle. Ama maalesef katılımcıların yüzde 40’ı bir tercih yapmadıkları için standart fonları tercih etmiş oluyor” dedi.

450 BİNİ BULACAK

İlaveten Katılım Emeklilik’in 2018 hedeflerini paylaşan Genel Müdür Ayhan Sincek, “Bu sene 90 bin yeni BES satacağız. Otomatik katılım dâhil 390 bin sözleşmemiz var. Çıkışlarla seneyi 450 binle tamamlamayı hedefliyoruz” açıklamalarını yaptı. Sincek, bu sene fon büyüklüğünde 1,5 milyar lirayı aşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

‘KATKI’ DOPİNGİ

-2013’te yüzde 25 devlet katkısı verilmeye başlanınca BES’in bilinirliği arttı. Bu sayede sistemin büyüklüğünde 60 milyar lira, katılımcı adedinde 4 milyon arttı.

-2017 başında da OKS uygulanmaya başladı. Çalışanları onların taleplerine bağlı olmadan otomatik olarak sisteme dâhil etmeyi amaçlayan bu uygulama ile toplam 3 milyon 350 bin üye sisteme katılırken, bunların birikimleri 1 milyar 300 milyon lirayı geçti.

RAKAMLARIN DİLİYLE

-Katılımcıların Fon Tutarı: 69.053,1 milyon lira

-Devlet Katkısı Fon Tutarı: 10.117,4 milyon lira

-Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı: 6.922.117 üye

-Katkı Payı Tutarı: 53.148,3 milyon lira

-Yatırıma Yönelen Tutar: 52.366,5 milyon lira