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Besni’de sosyal hizmet müdürlüğü çalışma alanları sağlık çalışanlarına anlatıldı

Adıyaman’ın Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Besni’de Görevli Alile Hekimi ve sağlık çalışanlarına Sosyal Hizmet Merkezi Çalışma alanları hakkında bilgi verildi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 23:14
Besni’de sosyal hizmet müdürlüğü çalışma alanları sağlık çalışanlarına anlatıldı

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen seminere Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, Aile Hekimleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Hasan Sabak ve Sosyal Hizmet Uzmanı Turan Bozkurt tarafından yapılan sunumda Sosyal Hizmet Merkezinin genel tanıtımı, hizmet alanları faaliyetlerinin anlatıldı. Toplantıda ayrıca 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve Kurum Hizmet Modellerinden olan Sosyal Ekonomik Destek yardımı konularında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda hizmet kalitelerinin arttırılması için kurumlar arası işbirliğinin önemine değildi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 23:14
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  2. Çal
  3. Bozkurt
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