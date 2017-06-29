Besni’de otomobil takla attı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Besni istikametine gitmekte olan Faruk Demir yönetimindeki 02 FF 813 plakalı otomobil, Besni’ye bağlı Karagüveç köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Kazada araç içerisinde bulunan Esra Demir, Faruk Demir, Neslihan Çelik ve Metin Çelik yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.