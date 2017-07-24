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Besni İlçe Özel İdaresinin 2017 yılı ek bütçesi açıkladı

AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, Besni İlçe Özel İdaresinin 2017 yılı ek bütçesi açıklandı. Geçtiğimiz hafta içerisinde toplanan Adıyaman İl Özel İdaresinin 2017 yılı ek bütçesinin birimlere dağılımı yapılarak meclis tarafından onaylandı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:44
Besni İlçe Özel İdaresinin 2017 yılı ek bütçesi açıkladı

Yapılan dağılıma göre Besni’ye toplam 2Milyon 710 bin TL ödenek çıkartıldı. Su ve kanal hizmetleri için 440 bin TL, Su Gözü Mesire alanı için 250 bin TL, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü için 1 Milyon 100 bin TL, plan proje inşaat sosyal tesis 600 bin TL, birliklere ise 320 bin TL aktarılacak.

Yapılan hizmetlerle birlikte halkın gönlünü kazanmaya devam ettiklerini belirten AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, “Yola çıktığımız 28 Mart 2004 genel seçimlerinde AK Parti Besni teşkilatı olarak 18 bin 3 oy almıştık. Son yapılan genel seçimlerde yani 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise 26 bin 724 oy alarak önemli bir başarıya imza attık. Bu başarıyı teşkilatlarımızla hep beraber gerçekleştirdik. Bu süreçte halkımıza verdiğimiz sözlerimizi yerine bir bir yerine getirdik. Halktan ve haktan asla kopmadık. Teşkilat olarak bu zaman zarfında önemli işler yaptık. Bundan sonra da önemli hizmetleri Besni’mize kazandırarak cazibe merkezi olmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:44
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