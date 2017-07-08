Besliyorlardı! Almanya'da PKK da sokağa indi

Almanya'da G-20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg ketinde zirve karşıtı gösterilerde protestocular sokakları savaş alanına çevirdi.

BESLEDİKLERİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK HAMBURG'DA

Gösterilerin gece gündüz devam ettiği Hamburg'da, PKK'lı teröristler sokakları ateşe veren gruplarla birlikte hareket etti. FETÖ ve PKK terör örgütlerine her fırsatta kol kanat geren, Türk siyasetçileri susturup teröristlere salon kiralayan, Belçika'da PKK çadırı açıp örgüt propagandası yapanları destekleyen Almanya, terör örgütünün gerçek yüzüyle karşılaşmış oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AVRUPA'YI UYARMIŞTI: O YILAN HER AN SİZİ DE SOKABİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de terör örgütü PKK'nın çadır kurmasına izin verilmesine sert tepki göstermiş, Batı'nın teröre karşı tutumunu sert sözlerle eleştirmişti. Erdoğan, "Brüksel'de veya AB'nin herhangi bir şehrinde bu bombalarının patlamaması için hiçbir sebep yok. Mayın tarlasında dans etmek gibidir bu. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir. Bombalar sizin şehirlerinde patladığında bizim ne hissettiğimizi anlayacaksınız, ancak çok geç olacak" demişti.

Hamburg’u yerle bir eden eylemlerde terör örgütü PKK’nın bezini taşıyan göstericiler görüntülendi.