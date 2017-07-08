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Besliyorlardı! Almanya'da PKK da sokağa indi

Almanya'nın Hamburg kentinde G-20 Zirvesi sırasında sokakları savaş alanına çeviren göstericilerin arasında PKK'lı teröristlerin de olması dikkat çekti.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 12:36
Besliyorlardı! Almanya'da PKK da sokağa indi

Almanya'da G-20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg ketinde zirve karşıtı gösterilerde protestocular sokakları savaş alanına çevirdi.

BESLEDİKLERİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK HAMBURG'DA

Gösterilerin gece gündüz devam ettiği Hamburg'da, PKK'lı teröristler sokakları ateşe veren gruplarla birlikte hareket etti. FETÖ ve PKK terör örgütlerine her fırsatta kol kanat geren, Türk siyasetçileri susturup teröristlere salon kiralayan, Belçika'da PKK çadırı açıp örgüt propagandası yapanları destekleyen Almanya, terör örgütünün gerçek yüzüyle karşılaşmış oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AVRUPA'YI UYARMIŞTI: O YILAN HER AN SİZİ DE SOKABİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de terör örgütü PKK'nın çadır kurmasına izin verilmesine sert tepki göstermiş, Batı'nın teröre karşı tutumunu sert sözlerle eleştirmişti. Erdoğan, "Brüksel'de veya AB'nin herhangi bir şehrinde bu bombalarının patlamaması için hiçbir sebep yok. Mayın tarlasında dans etmek gibidir bu. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir. Bombalar sizin şehirlerinde patladığında bizim ne hissettiğimizi anlayacaksınız, ancak çok geç olacak" demişti.

Hamburg’u yerle bir eden eylemlerde terör örgütü PKK’nın bezini taşıyan göstericiler görüntülendi.

 

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 12:36
  1. hamburg pkk
  2. almanya pkk
  3. hamburg
  4. almanya
  5. pkk
  • hamidohamido29 dk önce
    İkiside aynı bozguncu fitneci güruh albirini vur ötekine
  • hrnhrn31 dk önce
    Kontrollü kaos,Almanya istese dakkada engeller,kaosa dikkati çekip BİR HALT YEMEK İSTİYORLAR GİBİ,CHB.DİKKAT
  • vatansevervatansever32 dk önce
    Sorun yok kufur tek millettir!
  • İsaİsa56 dk önce
    Az kaldı bu daha başlangıç
  • İbrahim YILMAZİbrahim YILMAZ1 sa önce
    Beter olsunlar....
  • keremkeremkeremkerem1 sa önce
    o bayrak pkk nin degil dhkpc/devyolörgütünün...kesin bilgi :))))
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