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Besledikleri terör örgütü kendilerine saldırdı

Teröristbaşı Öcalan için gösteri düzenleyen terör yandaşları, Yunan polisine tekme tokat saldırdı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 15:24
Besledikleri terör örgütü kendilerine saldırdı

Terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu elebaşı Abdullah Öcalan için Yunanistan'da gösteri düzenlendi. Kanlı terör örgütünü temsilen paçavraları sallayan terör yandaşları, Yunan polisiyle karşı karşıya kaldı.

YUNAN-PKK KAVGASI

Yunan polisi müdahalede yetersiz kalınca PKK sempatizanları polis ekiplerine saldırmaktan geri durmadı. Polislere tekme tokat saldıran PKK'lılar olayların ardından sokak aralarına kaçtı.

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 15:24
  1. PKK
  2. Yunan
  • Ankaralı AhmetAnkaralı Ahmet2 sa önce
    Beter olsunlar birbirleriniyesin kafirler.
  • SerhatSerhat3 sa önce
    Ya kın da ..... almanya ve diyer avrupa şehirlerinde terör estirip. Kan akıtacaklar ve hemde avrupalıların kendilerine verdiyi silahlarla o zaman çok gülecez
  • oooooo4 sa önce
    Âmîn Âmîn Âmîn
  • AdilAdil5 sa önce
    Biz doyduk biraz da Grekler yesin.
  • Murat ArslanMurat Arslan6 sa önce
    Yav bunlar napiyo bizi zorla pkk li yapacaklar vurun vurun su polislere
  • alaettin alaettin 6 sa önce
    daha beter olsunektiğinterörmeyvesi yiyin yiyin utanmayın yiyinmailiniz gibi yiyin
  • Ebu Harun Ebu Harun 6 sa önce
    Başkan CHP, ye 5 yenilgiyi tattırdığın için seni çok seviyorum... 2019'da akpartide hizmetlerini bekliyorum.. Vesselam
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 7 sa önce
    Çok İyi Olmuş. Bu Daha Başlangıç.
  • turkturk7 sa önce
    . BIDE TURKIYEYE KAFA TUTUYOR/ AKLI OLAN KUMDA OYNAR .....
  • IsmailIsmail7 sa önce
    Oh olsun besle kargayi oysun gözünü
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