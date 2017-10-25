Besledikleri terör örgütü kendilerine saldırdı
Teröristbaşı Öcalan için gösteri düzenleyen terör yandaşları, Yunan polisine tekme tokat saldırdı.25 Ekim 2017 Çarşamba 15:24
Terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu elebaşı Abdullah Öcalan için Yunanistan'da gösteri düzenlendi. Kanlı terör örgütünü temsilen paçavraları sallayan terör yandaşları, Yunan polisiyle karşı karşıya kaldı.
YUNAN-PKK KAVGASI
Yunan polisi müdahalede yetersiz kalınca PKK sempatizanları polis ekiplerine saldırmaktan geri durmadı. Polislere tekme tokat saldıran PKK'lılar olayların ardından sokak aralarına kaçtı.
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Ankaralı Ahmet2 sa önce Beter olsunlar birbirleriniyesin kafirler. Serhat3 sa önce Ya kın da ..... almanya ve diyer avrupa şehirlerinde terör estirip. Kan akıtacaklar ve hemde avrupalıların kendilerine verdiyi silahlarla o zaman çok gülecez ooo4 sa önce Âmîn Âmîn Âmîn Adil5 sa önce Biz doyduk biraz da Grekler yesin. Murat Arslan6 sa önce Yav bunlar napiyo bizi zorla pkk li yapacaklar vurun vurun su polislere alaettin 6 sa önce daha beter olsunektiğinterörmeyvesi yiyin yiyin utanmayın yiyinmailiniz gibi yiyin Ebu Harun 6 sa önce Başkan CHP, ye 5 yenilgiyi tattırdığın için seni çok seviyorum... 2019'da akpartide hizmetlerini bekliyorum.. Vesselam Rabia Zafer 7 sa önce Çok İyi Olmuş. Bu Daha Başlangıç. turk7 sa önce . BIDE TURKIYEYE KAFA TUTUYOR/ AKLI OLAN KUMDA OYNAR ..... Ismail7 sa önce Oh olsun besle kargayi oysun gözünü