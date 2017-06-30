Beşkayalılar piknikte bir araya geldi

Piknik, hızla göç veren köylerini yeniden canlandırmak, ülkemizin değişik şehirlerinde gurbette yaşayan köylülerle, köy sakinlerini bir araya getirmek, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek ve köyü yeniden eski günlerine döndürmeyi hedefliyor. İlki 2009 yılında gerçekleştiren pikniğin ikincisine yaklaşık 400 kişi katıldı.

Köy içerisinde mesire yerini andıran bir alanda yapılan pikniğe Olur Belediye Başkanı Tahsin Oktay, Ak Parti Olur İlçe Başkanı Mevlüt Kaya, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, Bursa Dadaşlar Derneği Başkanı Mikail Kaya, Ankara Olurlular Derneği Başkanı Metin Karadeniz başta olmak üzere iş adamları Sabahattin Yıldız, Vehbi Korkmaz, ilçeye bağlı köylerimizin muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Köy Muhtarı Kaya Tosun’un açılış konuşmasının ardından söz alan Erciyes İlahiyat Dekanı Prof. Dr. Yeşilyurt, köylerinin hızlı göç veren köylerden birisi olduğunu, bunun ise kendilerini üzdüğünü dile getirerek, bu tarz organizasyonların insanımızı bir araya getirme ve köylerini yeniden o eski günlerine döndürme noktasından son derece önemli olduğunu ve son yıllarda gurbette ve emekli olan bazı köylülerimizin en azından yaz aylarında köye dönmelerinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sonrasında duygu ve düşüncelerini dile getiren Olur Belediye Başkanı Tahsin Oktay, Ak Parti İlçe Başkanı Mevlüt Kaya ve dernek başkanları, bu türden etkinliklerin birlik ve beraberliğimizin sağlanması noktasındaki önemine vurgu yaparak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Konuşmalar sonrasında canlı müzik ve davul-zurna eşliğinde halaylar çekildi. Özellikle 70 yaş üzeri ihtiyar delikanlıların halayda gösterdikleri performans gençlerden büyük beğeni alırken,95 yaşlarındaki Şekernaz Sevgili’nin söylemiş olduğu türkü, duygulu anların yaşanmasına neden oldu.